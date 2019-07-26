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На Дону разыскивают пропавшую мать троих детей

На Дону разыскивают пропавшую мать троих детей
В Ростове и области ищут пропавшую мать троих детей. Марина Гасымова ушла из дома в селе Ольховский Рог 24 апреля и не вернулась обратно. Женщина оставила своих малышей и бесследно исчезла.

Известно, что в тот вечер Марина собрала свои вещи и ушла в неизвестном направлении. От женщины нет никаких вестей.
На вид пропавшей - 27 лет, она среднего телосложения, глаза карие, волосы темные, до плеч.

Если вы знаете, где может находиться дончанка, то сообщите по телефонам: 8 (86365) 2-96-64 или 112.

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