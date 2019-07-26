На Дону разыскивают пропавшую мать троих детей



В Ростове и области ищут пропавшую мать троих детей. Марина Гасымова ушла из дома в селе Ольховский Рог 24 апреля и не вернулась обратно. Женщина оставила своих малышей и бесследно исчезла.



Известно, что в тот вечер Марина собрала свои вещи и ушла в неизвестном направлении. От женщины нет никаких вестей.

На вид пропавшей - 27 лет, она среднего телосложения, глаза карие, волосы темные, до плеч.



Если вы знаете, где может находиться дончанка, то сообщите по телефонам: 8 (86365) 2-96-64 или 112.