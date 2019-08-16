Пропавшую пенсионерку ищут в Ростове-на-Дону



В донской столице ищут пропавшую пенсионерку. Галина Анохина ушла из дома на проспекте Королева 17 августа. Родственники не знают, куда могла отправиться 81-летняя женщина.



По информации поискового отряда, рост разыскиваемой 150-155 сантиметров, она среднего телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

В тот день на бабушке был халат и сиреневые шлепки.



Если вы видели, или знаете что-либо о местонахождении пожилой ростовчанки, то сообщите по номерам: 8 800 700 54 52 или 02.