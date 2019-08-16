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Пропавшую пенсионерку ищут в Ростове-на-Дону

Пропавшую пенсионерку ищут в Ростове-на-Дону
В донской столице ищут пропавшую пенсионерку. Галина Анохина ушла из дома на проспекте Королева 17 августа. Родственники не знают, куда могла отправиться 81-летняя женщина.

По информации поискового отряда, рост разыскиваемой 150-155 сантиметров, она среднего телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.
В тот день на бабушке был халат и сиреневые шлепки.

Если вы видели, или знаете что-либо о местонахождении пожилой ростовчанки, то сообщите по номерам: 8 800 700 54 52 или 02.

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