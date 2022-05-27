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На Дону еще 90 человек вылечили от коронавируса

На Дону еще 90 человек вылечили от коронавируса
На Дону от COVID-19 вылечили еще 90 человек. Об этом 29 мая сообщает правительство Ростовской области.

С начала эпидемии опасное заболевание смогли побороть 364 262 гражданина. Многие из них переносили инфекцию в легкой форме или с симптомами ОРВИ.

В действительности в исследованиях показана следующая частота симптомов у пациентов с подтвержденным коронавирусным заболеванием:

лихорадка – 99 процентов случаев;
слабость, утомляемость – 70 процентов случаев;
сухой кашель – 59 процентов случаев;
потеря аппетита – 40 процентов случаев;
боль в мышцах – 35 процентов случаев;
одышка – 31 процент случаев;
кашель с мокротой – 27 процентов случаев.

Другие менее распространенные симптомы: головная боль, боль в горле и ринорея (слизистые выделения из носа). В дополнение к респираторным симптомам встречаются и желудочно-кишечные симптомы – тошнота и диарея.
Фото: Ростов.ру
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