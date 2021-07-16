На Дону еще 334 человека подхватили COVID-19
В Ростовской области продолжает бушевать пандемия коронавируса. За последние 24 часа положительные тесты на COVID-19 получили 334 человека. С начала эпидемии в регионе зафиксировали 104 686 инфицированных.
Среди симптомов у пациентов с подтвержденным коронавирусным заболеванием наблюдаются:
лихорадка - в 99 процентов случаев;
слабость, утомляемость - в 70 процентов случаев;
сухой кашель - в 59 процентов случаев;
потеря аппетита - у 40 процентов случаев;
боль в мышцах - в 35 процентах случаев;
одышка - у 31 процента случаев;
кашель с мокротой - в 27 процентов случаев.
Другие, менее распространенные симптомы: головная боль, боль в горле и ринорея (слизистые выделения из носа). В дополнение к респираторным симптомам встречаются и желудочно-кишечные симптомы: тошнота и диарея.