На Дону еще 334 человека подхватили COVID-19

В Ростовской области продолжает бушевать пандемия коронавируса. За последние 24 часа положительные тесты на COVID-19 получили 334 человека. С начала эпидемии в регионе зафиксировали 104 686 инфицированных.Среди симптомов у пациентов с подтвержденным коронавирусным заболеванием наблюдаются:лихорадка - в 99 процентов случаев;слабость, утомляемость - в 70 процентов случаев;сухой кашель - в 59 процентов случаев;потеря аппетита - у 40 процентов случаев;боль в мышцах - в 35 процентах случаев;одышка - у 31 процента случаев;кашель с мокротой - в 27 процентов случаев.Другие, менее распространенные симптомы: головная боль, боль в горле и ринорея (слизистые выделения из носа). В дополнение к респираторным симптомам встречаются и желудочно-кишечные симптомы: тошнота и диарея.