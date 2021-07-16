Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону еще 334 человека подхватили COVID-19

На Дону еще 334 человека подхватили COVID-19
В Ростовской области продолжает бушевать пандемия коронавируса. За последние 24 часа положительные тесты на COVID-19 получили 334 человека. С начала эпидемии в регионе зафиксировали 104 686 инфицированных.

Среди симптомов у пациентов с подтвержденным коронавирусным заболеванием наблюдаются:

лихорадка - в 99 процентов случаев;
слабость, утомляемость - в 70 процентов случаев;
сухой кашель - в 59 процентов случаев;
потеря аппетита - у 40 процентов случаев;
боль в мышцах - в 35 процентах случаев;
одышка - у 31 процента случаев;
кашель с мокротой - в 27 процентов случаев.

Другие, менее распространенные симптомы: головная боль, боль в горле и ринорея (слизистые выделения из носа). В дополнение к респираторным симптомам встречаются и желудочно-кишечные симптомы: тошнота и диарея.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.