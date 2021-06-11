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Еще 157 жителей Ростовской области подхватили коронавирус

Еще 157 жителей Ростовской области подхватили коронавирус
В Ростовской области еще у 157 человек обнаружили COVID-19. Об этом 13 июня сообщили в правительстве региона.

По данным на 13 июня, в числе новых заболевших оказались 33,2% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 39,5% - от 46 до 65 лет. Также положительные результаты тестов на инфекцию получили 15,9% жителей возрастом от 66 до 79 лет и 7,6% - пенсионеры старше 80 лет. Среди детей выявили меньше всего заболевших - 3,8% инфицированных.

Напомним, с начала пандемии на территории донского региона заразились COVID-19 уже 96 246 человек. Из них около 90% от общего количества заболевших выздоровели и вернулись к привычной жизни. Однако врачам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. Около 4% дончан стали жертвами опасного вируса.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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