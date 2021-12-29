Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону еще 608 человек побороли коронавирус

На Дону еще 608 человек побороли коронавирус

В Ростовской области за минувшие сутки еще 608 человек получили отрицательные тесты на коронавирус. За весь период пандемии справиться с COVID-19 удалось 178 018 жителям донского региона.

Медики продолжают оказывать помощь пациентам ковидных госпиталей. В стационарах лечатся сейчас 1 912 жителей Ростовской области с подтвержденным коронавирусом. На инвазивной и неинвазивной ИВЛ находятся 297 человек.

Отметим, что за последнюю неделю в разы снизился прирост выздоровевших. Однако общей положительной динамики это не омрачает, поскольку уменьшилось и ежедневное количество заболевших. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 315 человек.
Фото: kuzpress.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.