На Дону еще 608 человек побороли коронавирус

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В Ростовской области за минувшие сутки еще 608 человек получили отрицательные тесты на коронавирус. За весь период пандемии справиться с COVID-19 удалось 178 018 жителям донского региона.Медики продолжают оказывать помощь пациентам ковидных госпиталей. В стационарах лечатся сейчас 1 912 жителей Ростовской области с подтвержденным коронавирусом. На инвазивной и неинвазивной ИВЛ находятся 297 человек.Отметим, что за последнюю неделю в разы снизился прирост выздоровевших. Однако общей положительной динамики это не омрачает, поскольку уменьшилось и ежедневное количество заболевших. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 315 человек.