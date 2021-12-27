Коронавирус в Ростовской области за сутки удалось победить 746 жителям

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На Дону продолжает укрепляться наметившаяся тенденция к снижению темпов заболеваемости COVID-19. Одновременно с ней растет число выздоровевших. За минувшие сутки это 746 человек. Они повторно сдали ПЦР-тесты, и результаты оказались отрицательными. Об этом сообщает правительство Ростовской области.За весь период пандемии в донском регионе подхватили коронавирус более 193 тысяч человек, а число выздоровевших превысило 172 тысячи. Разница между двумя показателями - чуть более 20 тысяч - может спустя некоторое время исчезнуть с перевесом в сторону здоровых. Это возможно, если эпидобстановка и дальше будет улучшаться.Число заболевших в регионе уже несколько дней не достигает и 500. По состоянию на 29 декабря это 457 человек. Также можно отметить, что немного замедлился суточный прирост выздоровевших. Буквально три дня назад показатели превышали тысячу, а сегодня это 746 человек. Однако, статистика уверенная и никак не влияет на общую положительную динамику.Медики продолжают оказывать помощь пациентам с подтвержденным коронавирусом. В стационарах лечатся 2 276 человек. Из них в тяжелом состоянии, на инвазивной и неинвазивной вентиляции легких, находятся 284 жителя Ростовской области.