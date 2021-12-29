В Ростовской области за сутки коронавирус победили еще 902 человека

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На Дону за минувшие сутки - с 30 по 31 декабря коронавирусную инфекцию удалось победить почти тысяче жителей. Так, еще 902 человека получили отрицательные ПЦР-тесты. Об этом сообщает правительство Ростовской области.Всего в Ростовской области ковид победили более 173 тысяч человек. В стационарах сейчас медики оказывают качественную помощь 2 043 пациентам с подтвержденным коронавирусом. Из них в тяжелом состоянии, на инвазивной и неинвазивной вентиляции легких находятся 283 человека.Также медики фиксируют случаи, когда переболевший ковидом пациент заболевает повторно. Здесь эффективным методом борьбы с опасной инфекцией является вакцинация и коллективный иммунитет.Отметим, что значительно снизился в Ростовской области суточный прирост заболевших ковидом. За минувшие сутки это 409 человек. За весь период пандемии ковид подтвердился у 193 927 жителей региона, умерло из более девяти с половиной тысяч.