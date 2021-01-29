На Дону еще 412 человек побороли коронавирус

Еще 412 человек вылечились от COVID-19 в Ростовской области. С начала пандемии по 31 января коронавирус побороли 53301 человек.К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 243 пациента. Их состояние расценивается как тяжелое. Дыхательная система инфицированных поражена более чем на 50%, из-за чего они даже вдохнуть не могут самостоятельно.На Дону за все время выявлен 63695 человек, в том числе 374 за последние сутки. От опасного заболевания скончались 2640 пациента. Только за последние сутки умерли 24 дончанина. Все они имели хронические заболевания.