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На Дону еще 412 человек побороли коронавирус

На Дону еще 412 человек побороли коронавирус
Еще 412 человек вылечились от COVID-19 в Ростовской области. С начала пандемии по 31 января коронавирус побороли 53301 человек.

К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 243 пациента. Их состояние расценивается как тяжелое. Дыхательная система инфицированных поражена более чем на 50%, из-за чего они даже вдохнуть не могут самостоятельно.

На Дону за все время выявлен 63695 человек, в том числе 374 за последние сутки. От опасного заболевания скончались 2640 пациента. Только за последние сутки умерли 24 дончанина. Все они имели хронические заболевания.

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