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За сутки в Ростовской области 312 человек вылечились от COVID-19

За сутки в Ростовской области 312 человек вылечились от COVID-19
Еще 312 человек вылечились от COVID-19 в Ростовской области. С начала пандемии по 16 января коронавирус побороли 47 918 заболевших.

В ковидных госпиталях находятся 2 979 зараженных. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 279 пациентов. Их состояние расценивается как тяжелое. Дыхательная система инфицированных поражена более чем на 50%, из-за чего они даже вдохнуть не могут самостоятельно.

На Дону за все время выявлен 57 921 человек, заразившийся коронавирусом, включая 393 новых инфицированных. От опасного заболевания скончались 2 323 пациента. Только за последние сутки умерли 13 дончан.

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