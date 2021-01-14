За сутки в Ростовской области 312 человек вылечились от COVID-19

Еще 312 человек вылечились от COVID-19 в Ростовской области. С начала пандемии по 16 января коронавирус побороли 47 918 заболевших.В ковидных госпиталях находятся 2 979 зараженных. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 279 пациентов. Их состояние расценивается как тяжелое. Дыхательная система инфицированных поражена более чем на 50%, из-за чего они даже вдохнуть не могут самостоятельно.На Дону за все время выявлен 57 921 человек, заразившийся коронавирусом, включая 393 новых инфицированных. От опасного заболевания скончались 2 323 пациента. Только за последние сутки умерли 13 дончан.