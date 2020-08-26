На Дону двух сотрудников ДПС подозревают в получении взятки

Семикаракорский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников ОГИБДД ДПС ОМВД России по Усть-Донецкому району. Их подозревают в получении взятки по предварительному сговору.Подозреваемые, будучи на работе 24 июля 2020 года, получили 20 тысяч рублей от 28-летнего водителя авто Nissan X-Trail. Взамен патрули не стали составлять в отношении него протокол об административном правонарушении за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.После этого сотрудники ДПС лишились работы. Сейчас устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Если их вину докажут, им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы или лишение права заниматься определенной деятельностью в течение десяти лет.