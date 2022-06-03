На Дону двое браконьеров наловили рыбы на 90 тысяч рублей

Фото: УТ МВД России по СКФО.

В Ростовской области браконьеры выловили рыбу на 90 тысяч рублей. Инцидент произошел в районе села Веселовского водохранилища.Двое местных жителей в возрасте 62 и 39 лет отправились на рыбалку. Но вместо удочек взяли с собой 600 метров сетей. Они отплыли от берега на лодке с мотором и бросили в воду сети. Незаконным способом мужчинам удалось выловить около 300 рыб, в числе которых судак, карась, лещ и густера. Общая сумма ущерба - порядка 90 тысяч рублей.Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО, на мужчин составили протоколы об административном правонарушении по статьям «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» и «Незаконные добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Им грозит до 5 лет. Известно, что один из них ранее привлекался к уголовной ответственности - за кражу.