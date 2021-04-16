В Волгодонске задержали браконьеров
В городе Волгодонске были задержаны браконьеры. На мужчин уже завели уголовные дела по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
Волгодончане с помощью сетей и раковых ловушек 18 апреля выловили из Цимлянского водохранилища 213 особей рыбы разных пород и раков стоимостью 50 тысяч рублей.
Их подельника задержали в акватории Дона. Он ставными лесковыми сетями на надувной лодке поймал 53 особи тарани, леща и густера. Тем самым причинил ущерб в размере 50 тысяч.
Ранее браконьеры выловили более двух тысяч рыб из Таганрогского залива. Сумма причиненного ущерба составила порядка 600 тысяч рублей.