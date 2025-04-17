На Дону будут судить предпринимателя, на автосервисе которого погиб сотрудник

Фото: СУ СКР Ростовской области

В Ростовской области будут судить предпринимателя по делу о гибели рабочего на его автосервисе. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».Трагедия произошла в конце сентября 2024 года в Милютинском районе, в хуторе Старокузнецове. По предварительным данным следствия, 28-летний работник сервиса пытался накачать колесо грузовой машины. В процессе работы резиновая камера колеса разорвалась, что привело к серьезным травмам пострадавшего.Мужчину доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.Обвиняемый полностью признал свою вину в ходе расследования, сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Прокуратура Ростовской области подтвердила, что уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.