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На Дону будут судить предпринимателя, на автосервисе которого погиб сотрудник

На Дону будут судить предпринимателя, на автосервисе которого погиб сотрудник
В Ростовской области будут судить предпринимателя по делу о гибели рабочего на его автосервисе. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Трагедия произошла в конце сентября 2024 года в Милютинском районе, в хуторе Старокузнецове. По предварительным данным следствия, 28-летний работник сервиса пытался накачать колесо грузовой машины. В процессе работы резиновая камера колеса разорвалась, что привело к серьезным травмам пострадавшего.

Мужчину доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Обвиняемый полностью признал свою вину в ходе расследования, сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Прокуратура Ростовской области подтвердила, что уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Фото: СУ СКР Ростовской области
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