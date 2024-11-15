Рабочий погиб во время накачки колеса грузовика в Ростовской области

Фото: СУ СКР Ростовской области

В Милютинском районе Ростовской области рабочий погиб во время накачки колеса грузовика. Происшествие случилось в хуторе Старокузнецове в конце сентября.По версии следствия, в тот день 28-летний рабочий шиномонтажа попытался накачать колеса грузовой машины. В результате разрыва резиновой камеры он получил серьезные травмы.Рабочего доставили в больницу. Однако, несмотря на все старания врачей, спасти его не удалось.В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что возбуждено уголовное по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».