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Рабочий погиб во время накачки колеса грузовика в Ростовской области

Рабочий погиб во время накачки колеса грузовика в Ростовской области
В Милютинском районе Ростовской области рабочий погиб во время накачки колеса грузовика. Происшествие случилось в хуторе Старокузнецове в конце сентября.

По версии следствия, в тот день 28-летний рабочий шиномонтажа попытался накачать колеса грузовой машины. В результате разрыва резиновой камеры он получил серьезные травмы.

Рабочего доставили в больницу. Однако, несмотря на все старания врачей, спасти его не удалось.

В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что возбуждено уголовное по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Фото: СУ СКР Ростовской области
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