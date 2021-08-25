В Ростове по факту смерти человека будут судить недобросовестного начальника

В Ростове за смерть рабочего «Донэнерго» от удара током будут судить его начальника. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области 27 августа.По версии следствия, в феврале этого года начальник бригады сотрудников «ДонЭнерго» отправил на электроустановку на улице Лелюшенко пьяного монтера. В ходе работы выпившего работника ударило током. В результате, мужчина скончался на месте.На начальника завели дело по статье «Нарушение требований охраны труды, повлекшее смерть человека». Если вину подсудимого получится доказать в суде, мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.