Сотрудника уголовного розыска в Ростове будут судить за мошенничество



В Ростове завершено уголовное дело в отношении оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции № 1 Ворошиловского района города.



По версии следствия, полицейский вместе с двумя сослуживцами предложил подозреваемому в краже автомобиля в крупном размере переквалифицировать статью на менее тяжкую. За это правоохранители попросили через родственников передать им 140 тысяч рублей. Получив деньги, они собрали материалы, свидетельствующие о совершении задержанным угона.

- При этом обвиняемые ввели подозреваемого в заблуждение относительно своих полномочий и возможности оказания содействия в квалификации его действий на стадии предварительного расследования, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.



В отношении полицейских было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину лицом с использованием своего служебного положения».



В настоящее время уголовное дело в отношении сотрудника уголовного розыска передано в суд. Ранее в отношении двух его подельников был вынесен обвинительный приговор.