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На Дону более 15 тысяч работников культуры отметили профессиональный праздник

На Дону более 15 тысяч работников культуры отметили профессиональный праздник
Работники культуры 25 марта отметили свой профессиональный праздник. В Ростовской области поздравили артистов, музыкантов, сотрудников библиотек, школ искусств и других представителей отрасли.

В честь торжества в Ростовском академическом театре драмы имени Максима Горького прошло масштабное мероприятие. Работников культуры пришел поздравить первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

- Сегодня в отрасли культуры Дона трудятся более 15 тысяч человек. Благодаря работе сотрудников музеев и библиотек, деятелей театров и концертных организаций, педагогических работников, специалистов домов культуры, представителей творческих союзов Ростовская область сохраняет за собой право называться одним из культурных центров России, – подчеркнул Игорь Гуськов. – Спасибо вам за преданность любимому делу и неоценимый вклад в культурное просвещение дончан!

Первый заместитель главы региона вручил награды лучшим представителям отрасли. Деятели культуры были удостоены медалей «За доблестный труд на благо Донского края», Благодарностей и Благодарственных писем губернатора Ростовской области и т.д.

В качестве подарка своим коллегам артисты Ростовской драмы показали спектакль «Платов» в постановке главного режиссера театра Геннадия Шапошникова.
Фото: Правительство Ростовской области
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