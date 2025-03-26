На Дону более 15 тысяч работников культуры отметили профессиональный праздник

Фото: Правительство Ростовской области

Работники культуры 25 марта отметили свой профессиональный праздник. В Ростовской области поздравили артистов, музыкантов, сотрудников библиотек, школ искусств и других представителей отрасли.В честь торжества в Ростовском академическом театре драмы имени Максима Горького прошло масштабное мероприятие. Работников культуры пришел поздравить первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.- Сегодня в отрасли культуры Дона трудятся более 15 тысяч человек. Благодаря работе сотрудников музеев и библиотек, деятелей театров и концертных организаций, педагогических работников, специалистов домов культуры, представителей творческих союзов Ростовская область сохраняет за собой право называться одним из культурных центров России, – подчеркнул Игорь Гуськов. – Спасибо вам за преданность любимому делу и неоценимый вклад в культурное просвещение дончан!Первый заместитель главы региона вручил награды лучшим представителям отрасли. Деятели культуры были удостоены медалей «За доблестный труд на благо Донского края», Благодарностей и Благодарственных писем губернатора Ростовской области и т.д.В качестве подарка своим коллегам артисты Ростовской драмы показали спектакль «Платов» в постановке главного режиссера театра Геннадия Шапошникова.