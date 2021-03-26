В Ростовской области работников культуры поздравили с профессиональным праздником

В Ростовской области 25 марта прошли торжественные мероприятия, посвящённые профессиональному празднику работников культуры. Накануне праздника в Донском театре драмы и комедии имени В.Ф. Комиссаржевской на Малой сцене состоялся праздничный концерт. В Аксайском военно-историческом музее открылась выставка «Куклы в народных костюмах». На ней представили более 70 кукол ручной работы в ярких и нарядных костюмах народов России.В Ростове-на-Дону работников культуры чествовали в музыкальном театре. Губернатор донского региона Василий Голубев в видеообращении поздравил участников праздника. Глава пожелал работникам отрасли здоровья, благополучия и новых творческих достижений. В праздничном мероприятии в музтеатре принял участие первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.- Результаты работы учреждений культуры на Дону зависят от профессионализма их сотрудников, - отметил Игорь Гуськов. – Своим трудом они сохраняют величие родного языка и литературы, местные традиции, способствуют развитию духовного потенциала родной земли. Благодаря работникам культуры Ростовская область сохраняет за собой право называться одним из культурных центров России.Первый замглавы региона вручил награды 13 деятелям культуры. Почётным гостям присвоили звание «Лучший работник культуры Ростовской области». Медалями «За доблестный труд на благо Донского края» были удостоены начальник отдела культуры Неклиновского района Элеонора Скляр и художественный руководитель академического ансамбля «Песни и пляски» Александр Буйвол. Благодарность от Василия Голубева получил артист театра кукол Александр Василенко и главный хранитель экспонатов азовского музея-заповедника Елена Пестрикова.Для приглашённых гостей в музыкальном театре выступила балетная труппа со знаменитой постановкой «Спартак» Арама Хачатуряна.Уникальная история донской земли оставила потомкам многочисленные объекты культурного наследия, среди которых Новочеркасский и Старочеркасский Войсковые соборы, античный город Танаис, Дворец Алфераки. Также Дон славится талантливыми людьми, которые внесли свой вклад в культуру России и мира.Празднование Дня работника культуры продолжится на выходных. 27 марта в Неклиновском районе состоится фестиваль, приуроченный Всероссийскому Дню баяна, «Играй, баян, про родимый край...». В селе Покровском в седьмой раз пройдет ежегодный межрайонный фестиваль баянистов (аккордеонистов). Это мероприятие соберет в себе истинных ценителей народного творчества разных возрастов и творческих интересов.