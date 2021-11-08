На Дону без вести пропала глухонемая бабушка

Фото: Лиза Алерт.

В Ростовской области без вести пропала 82-летняя женщина. Ольга Кравченко (Королева) пропала 6 ноября, и с тех пор родственники не знают о ее местонахождении.Бабушка проживает в хуторе Сулин Миллеровского района. В день исчезновения она вышла из дома и обратно не вернулись. Пенсионерка страдает глухотой и может не ориентироваться в пространстве в силу своего почтенного возраста. Родные переживают за нее и объявили женщину в розыск. К поиску подключились волонтеры.На вид ей - около 80 лет, у нее рост - 165 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы, глаза голубые. В день исчезновения бабушка была одета в драповое полупальто бежевого цвета, фиолетовый платок, серо-коричневую юбку и свитер, на ногах - калоши.Если вы что-либо знаете о местонахождении пенсионерки, позвоните по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.