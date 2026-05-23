На Центральном рынке Ростова рыба стоит до трех тысяч рублей

20 мая ФАС предложила сделать формирование цен на рыбную продукцию более прозрачным. Федеральная антимонопольная служба изучила оптовые цены крупных рыбодобывающих компаний на самые востребованные виды рыбы: минтай, треску, пикшу, горбушу и тихоокеанскую сельдь. По итогам анализа специалисты заявили о необходимости сократить число посредников в цепочках поставок. По их мнению, это поможет сдерживать рост цен. Сейчас ведомство проверяет данные, полученные после введения обязательной регистрации внебиржевых сделок. После этого служба определит дальнейшие меры для более понятного ценообразования.На фоне этого корреспондент DonDay изучил цены на свежемороженую рыбу в Ростове. На Центральном рынке донской столицы стоимость некоторых видов доходит до трех тысяч рублей за килограмм.К бюджетной категории можно отнести сельдь, щуку, карпа, сазана, минтай, навагу и терпух. Целая рыба из этого списка стоит меньше 500 рублей за килограмм. Самой дешевой оказалась навага. Ее продают по 250 рублей. Сазан и терпух стоят ровно 500 рублей.До тысячи рублей можно купить треску, скумбрию, мойву, камбалу, горбушу, пикшу, тилапию, корюшку, тунца, барабулю, хека, окуня, кету, толстолоба и судака. Самым доступным в этом диапазоне стал хек. Цена на целую рыбу начинается от 530 рублей. А килограмм трески стоит уже ближе к тысяче - 850 рублей.В этом же ценовом сегменте покупателям доступна и разделанная рыба. При этом филе или стейк может стоить почти в два раза дороже целой рыбы. Например, целый сазан продается от 350 рублей за килограмм, а за его филе просят уже 800 рублей.В диапазоне от тысячи до двух тысяч рублей продают форель, дорадо, палтуса, конгрио, кижуча, сибаса и нерку. Самым недорогим в этой категории стал кижуч за 1 100 рублей. Лидером по стоимости здесь оказалась форель - две тысячи рублей за килограмм.Самые дорогие позиции на рынке - семга и осетр. Особенно дорого обходятся филейные части. Филе осетра продают от 2 600 до 2 990 рублей, а филе семги стоит 3 000 рублей за килограмм.