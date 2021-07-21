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На Буденновском в Ростове после ливня разворотило асфальт

На Буденновском в Ростове после ливня разворотило асфальт
На Буденновском проспекте после ливня разворотило дорожное полотно. Инцидент случился вечером 22 июля во время непогоды.

В районе дома №33 в канализационной системе из-за обильных осадков возникло давление и произошел внутренний гидроудар. Случился своего рода взрыв из-за которого кусок асфальта буквально сорвало.

К месту происшествия до приезда аварийной бригады прибыл глава Ленинского района Владимир Влазнев. Чиновник остановил свою машину перед ямой, чтоб никто из автомобилистов не угодил в яму.

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