На благоустройство парка в Ростовской области потратят 89,5 млн рублей



В Песчанокопском поселении Ростовской области выделят 89 596 070 рублей на благоустройство парка. Сквер располагается по адресу: улица Суворова, 2Е. Средства выделят из местного, областного и федерального бюджетов. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.



В техническом задании прописано, что исполнитель заказа должен установить на территории туалеты, указатели и дорожные знаки. Помимо этого, он обязуется обрезать часть деревьев, а другую часть — вырубить. Необходимо наладить системы водо- и электроснабжения и видеонаблюдения. Для детей построят скейт-парк и детские площадки. Конечно, в парке посадят цветы, кусты и молодые деревья. Все работы нужно закончить до 1 декабря 2022 года.



Исполнителя выберут 17 мая с помощью электронного аукциона.