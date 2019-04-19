Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На благоустройство парка в Ростовской области потратят 89,5 млн рублей

На благоустройство парка в Ростовской области потратят 89,5 млн рублей
В Песчанокопском поселении Ростовской области выделят 89 596 070 рублей на благоустройство парка. Сквер располагается по адресу: улица Суворова, 2Е. Средства выделят из местного, областного и федерального бюджетов. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

В техническом задании прописано, что исполнитель заказа должен установить на территории туалеты, указатели и дорожные знаки. Помимо этого, он обязуется обрезать часть деревьев, а другую часть — вырубить. Необходимо наладить системы водо- и электроснабжения и видеонаблюдения. Для детей построят скейт-парк и детские площадки. Конечно, в парке посадят цветы, кусты и молодые деревья. Все работы нужно закончить до 1 декабря 2022 года.

Исполнителя выберут 17 мая с помощью электронного аукциона.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.