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На аукционе остановили продажу задолженностей ООО «Белая птица – Ростов»

На аукционе остановили продажу задолженностей ООО «Белая птица – Ростов»
На аукционе приостановили продажу восьми дебиторских задолженностей ООО «Белая птица – Ростов». Соответствующая информация размещена на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.

В начале июня на торги выставили один лот общей стоимостью 29 миллионов рублей. В числе продаваемого — права требования на краткосрочные долговые обязательства к двум физическим лицам и шести компаниям. Вероятно, они брали деньги у предприятия, но не вернули их обратно. Покупатель лота получит возможность через суд взыскать с должников суммарно 28,6 миллиона рублей, а также автобус ЛиАЗ 2010 года выпуска. Стоимость транспорта составляет около полумиллиона рублей.

Причиной приостановке торгов стало принятие определения Арбитражного суда Ростовской области о признании решения собрания кредиторов недействительным.

Напомним, что ООО «Белая птица – Ростов» занималась производством куриного мяса и яиц. В 2020 году компанию признали банкротом.
Фото: Правительство Ростовской области
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