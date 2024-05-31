Дебиторскую задолженность «Донхлеббанка» выставили на продажу за 32 млн рублей

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Дебиторскую задолженность ПАО «Донхлеббанк» выставили на торги. Стоимость лота оценивается в 32 миллиона рублей. Информация размещена на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.На аукцион выставили права требования на краткосрочные долговые обязательства к ООО «АгроГрин». Покупатель получил возможность через суд требовать у компании по продаже зерна 35 миллионов рублей.Напомним, что «Донхлеббанк» начал процесс банкротства в 2018 году. С тех пор кредитная организация распродает свое имущество.