Дебиторские задолженности ООО «Белая птица – Ростов» продают за 29 млн рублей

Фото: Правительство Ростовской области

Восемь дебиторских задолженностей ООО «Белая птица – Ростов» пытаются продать с молотка за 29 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.На аукционе оказались права требования на краткосрочные долговые обязательства к двум физическим лицам и шести компаниям. Покупатель получит возможность взыскать с должников через суд 28,6 миллиона рублей, а также автобус марки ЛиАЗ 2010 года выпуска. Рыночная стоимость подобной машины составляет около 500 тысяч рублей.Подать заявку на участие в торгах можно до 22 июля включительно.Отметим, что ООО «Белая птица – Ростов» было зарегистрировано в 2014 году в хуторе Старая Станица Каменского района. В 2022 году там произошел крупный пожар, в результате которого погибли 11,5 тысячи птиц.