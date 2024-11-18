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На аукционе не смогли продать оборудование волгодонской птицефабрики

На аукционе не смогли продать оборудование волгодонской птицефабрики
На торгах не смогли продать оборудование ОАО «Птицефабрика имени Черникова». Информация размещена на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.

В начале октября на аукцион выставили норию (подъёмно-транспортирующее устройство) и две зерноочистительные машины ЗВС-20А. Стоимость лота составляла чуть более полумиллиона рублей.

ОАО «Птицефабрика имени Черникова» была зарегистрирована в 1996 году в Волгодонском районе. В конце 90-х предприятие считалось одним из главных поставщиков куриных яиц на рынок Ростовской области. Однако в 10-е годы нового столетия у компании начались финансовые трудности, которые привели к банкротству в 2019 году.
Фото: Ростов.Ру
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