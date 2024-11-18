На аукционе не смогли продать оборудование волгодонской птицефабрики

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На торгах не смогли продать оборудование ОАО «Птицефабрика имени Черникова». Информация размещена на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.В начале октября на аукцион выставили норию (подъёмно-транспортирующее устройство) и две зерноочистительные машины ЗВС-20А. Стоимость лота составляла чуть более полумиллиона рублей.ОАО «Птицефабрика имени Черникова» была зарегистрирована в 1996 году в Волгодонском районе. В конце 90-х предприятие считалось одним из главных поставщиков куриных яиц на рынок Ростовской области. Однако в 10-е годы нового столетия у компании начались финансовые трудности, которые привели к банкротству в 2019 году.