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Мужчина выгуливал робопса в Батайске

Мужчина выгуливал робопса в Батайске
Мужчина выгуливал робопса в Батайске 24 мая. Об этом сообщает издание «Батайское время».

На кадрах видно, что механический четвероногий компаньон следует за своим хозяином на поводке. Робопес дружелюбно взаимодействовал с прохожими, не лаял, а лишь исследовал окружающий мир своим искусственным носом. На корпусе устройства можно заметить порядковый номер.

Владелец робопса рассказал, что его зовут Топ. С этим устройством можно играть, гладить его, выгуливать и обучать командам. Робопес, хотя и не может заменить настоящего пушистого друга, не нуждается в особом уходе и не вызывает аллергии. Единственное требование — своевременная зарядка устройства. Однако такой дорогостоящий гаджет доступен не каждому человеку.
Фото: Donday.
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