Фото: Donday.

Мужчина выгуливал робопса в Батайске 24 мая. Об этом сообщает издание «Батайское время».На кадрах видно, что механический четвероногий компаньон следует за своим хозяином на поводке. Робопес дружелюбно взаимодействовал с прохожими, не лаял, а лишь исследовал окружающий мир своим искусственным носом. На корпусе устройства можно заметить порядковый номер.Владелец робопса рассказал, что его зовут Топ. С этим устройством можно играть, гладить его, выгуливать и обучать командам. Робопес, хотя и не может заменить настоящего пушистого друга, не нуждается в особом уходе и не вызывает аллергии. Единственное требование — своевременная зарядка устройства. Однако такой дорогостоящий гаджет доступен не каждому человеку.