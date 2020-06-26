В Ростове мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья

Фото: vk.com/rostovnadonu

В Первомайском районе Ростова-на-Дону мужчина устроил стрельбу. Происшествие случилось в ночь на 28 июня.Жильцы дома № 55-а по улице Казахской вдруг услышали звуки выстрелов. Они тут же позвонили в полицию и сообщили о происходящем. По предварительным данным, пьяный местный житель стрелял в воздух из охотничьего ружья. Патроны были холостыми.Сейчас решается вопрос о том, чтобы привлечь мужчину к ответственности. В результате инцидента пострадавших нет.