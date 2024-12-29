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В Ростове задержали мужчину за ночную стрельбу на Еременко

В Ростове задержали мужчину за ночную стрельбу на Еременко
В Ростове задержали мужчину за ночную стрельбу на Еременко. Звуки выстрелов очевидцы услышали 29 декабря около 4 утра.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, жители улицы Еременко услышали на улице звуки выстрелов. Очевидцы вызвали на место полицию. По камерам видеонаблюдения сотрудники вычислили нарушителя и отправились к мужчине домой.

По данным ведомства, нарушитель стрелял в воздух из травматического оружия, на которое у него было разрешение. К счастью, обошлось без пострадавших.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье "Мелкое Хулиганство".
Фото: соцсети
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