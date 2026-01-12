Мусорную площадку на Стачки/Тружеников в Ростове-на-Дону захватили крысы

Фото: соцсети

Контейнерную площадку на проспекте Стачки, 182/1 в Ростове облюбовали крысы. Местные жители не могут выкидывать мусор без опаски и серьезно боятся антисанитарии в микрорайоне.Кадры с хозяйничающими у мусорок грызунами разлетелись по социальным сетям 12 января.На записи одна из крыс пробегает мимо упаковки из-под яиц — видно, что грызун может сравняться с лотком и по длине, и по ширине.Ростовчане сообщают, что проблема появилась весной 2025 года. Обращения в муниципальные органы не принесли результата, и местным пришлось бороться с живностью подручными средствами. Избавиться от крыс им так и не удалось.Сейчас просьбы вернуть жильцам окрестных домов необходимую для комфортной жизни контейнерную площадку начали направлять в соцсети властей и на коммунальные платформы.