Полчища крыс захватывают улицы Ростова-на-Дону

Фото: соцсети (тг Че по Ростову).

В Ростове-на-Дону полчища крыс захватывают городские улицы. Об этом горожане сообщили в местных группах в социальной сети 13 июня.По словам ростовчан, грызуны наводят свои порядки на улице Вселенной в Ворошиловском районе города. На кадрах видно, как внушительных размеров крысы бегают по улице, приводя прохожих в ужас. Очевидно, грызуны чувствуют себя хозяевами территории и не боятся людей.Местные жители жалуются, что коварные грызуны начали портить припаркованные у дома автомобили. Ростовчане надеются, что администрация города займется решением вопроса антисанатарии.