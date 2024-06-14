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Полчища крыс захватывают улицы Ростова-на-Дону

Полчища крыс захватывают улицы Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону полчища крыс захватывают городские улицы. Об этом горожане сообщили в местных группах в социальной сети 13 июня.

По словам ростовчан, грызуны наводят свои порядки на улице Вселенной в Ворошиловском районе города. На кадрах видно, как внушительных размеров крысы бегают по улице, приводя прохожих в ужас. Очевидно, грызуны чувствуют себя хозяевами территории и не боятся людей.

Местные жители жалуются, что коварные грызуны начали портить припаркованные у дома автомобили. Ростовчане надеются, что администрация города займется решением вопроса антисанатарии.
Фото: соцсети (тг Че по Ростову).
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