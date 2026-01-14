Мощный снегопад накрыл север Ростовской области в начале рабочей недели года

Фото: Олег Дельнов; Дондей

Мощный снегопад накрыл северную часть Ростовской области. Донской регион столкнулся с зимними осадками в начале первой рабочей недели года.Белоснежное покрывало укутало дороги и тротуары еще 12 января. Высокие сугробы затруднили движение как пешеходам, так и водителям. Автовладельцам рекомендовали сбавлять скорость и не совершать резких маневров, чтобы избежать заносов. А пешеходам спасатели дали совет внимательнее оценивать дорожную ситуацию.Из-за метели адские заторы образовались в вечерний час пик первого рабочего дня в Ростове. Девятикилометровые пробки сковали движение практически во всех районах донской столицы. Для расчистки дорог и тротуаров использовали 86 единиц коммунальной техники и свыше 400 уборщиков муниципальных территорий. Помимо того, улицы города обработали противогололедными реагентами.Также зимние осадки наблюдались в регионе 13 и 14 января. Мощный снегопад прошел в северной части области. Так, необходимые меры для расчистки снега предприняли в Шолоховском районе.Как сообщил глава Шолоховского района Олег Дельнов, в настоящий момент в районе работают 18 единиц спецтехники для уборки снега и обеспечения безопасного движения. Для борьбы с гололедом и его предотвращения заготовлено 650 тонн готовой пескосоляной смеси и 1 000 тонн противогололедных материалов.В конце текущего месяца синоптики прогнозируют сильное похолодание в северных районах Ростовской области. Показатели градусников опустятся до -20 градусов. Помимо аномального холода, сибирский антициклон принесет в донской регион обильные осадки в виде снега.