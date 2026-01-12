Фото: Donday

На расчистку снега в Ростове-на-Дону вышли свыше 400 дворников. Об этом сообщил глава донской столицы Александр Скрябин.Согласно прогнозам синоптиков, непогода в донской столице продлится до конца недели, поэтому городские службы переведены в режим повышенной готовности. Улицы Ростова-на-Дону активно обрабатываются противогололедными реагентами, чтобы минимизировать риск травматизма.- Для расчистки дорог и тротуаров задействовали 86 единиц коммунальной техники и более 400 уборщиков муниципальных территорий, - уточнил глава города.Пешеходам и автомобилистам посоветовали соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и осторожными при передвижении по городу.