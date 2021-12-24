Ростов-на-Дону накрыл мощный снегопад

Фото: Rostov.ru

Ростов-на-Дону накрыл мощнейший снегопад. Осадки пришли в город рано утром 28 декабря.Жители оказались в настоящей ловушке из-за огромного количества выпавшего снега. Пешеходам сложно даже разглядеть дорогу. Автомобилисты попали в огромные заторы. Повезло насладиться зимней сказкой только тем, кто остался дома. Остальным же пришлось побороться со стихией, чтобы добраться на работу.Отметим, что, несмотря на то, что сутками ранее в городе уже была похожая ситуация, спецтехника снова оказалась не готова к такому мощному явлению. Большинство улиц продолжают оставаться нечищеными и скользкими. Ростовчане отмечают проблемы в работе общественного транспорта.