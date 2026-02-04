Новости
Мощные морозы до -32 градусов надвигаются на Ростовскую область

Жителей Ростовской области предупреждают о приближающихся аномальных морозах. Уже в ночь на 5 февраля в регионе ожидается резкое понижение температуры до экстремальных значений – до -32 градусов в северных и восточных районах. Подробный прогноз погоды на ближайшие дни опубликован Северо-Кавказским УГМС.

По информации синоптиков, в Ростове-на-Дону ожидается до -25 градусов в ночные часы.

5 февраля (четверг): без осадков, но очень холодно. В Ростове-на-Дону днем - до -12 градусов, по северу области – до -29 градусов. Усиление ветра до 12 метров в секунду.

6 февраля (пятница): еще большее похолодание на севере региона: Шолоховский, Чертковский, Кашарский, Боковский, Миллеровский, Дубовский, Цимлянский, Волгодонской районы и их окрестности. Ночью - до -15…-20 градусов, при прояснениях – до -32 градусов. Возможны туман и изморозь ночью и утром. На дорогах - гололедица и снежные заносы. Днем – небольшое потепление до -12…-17 градусов. Порывы ветра до 18 метров в секунду в отдельных районах.
