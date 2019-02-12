Модель Playboy из Ростова поздравила подписчиков с Днем святого Валентина «горячим» фото



Известная модель Playboy из Ростова поздравила подписчиков с Днем святого Валентина «горячим» фото. Снимок Мария Лиман разметила у себя в «Инстаграме».



«Знаю, праздник не наш, но все равно обожаю День святого Валентина. Почему бы лишний раз не напомнить своим близким, как они дороги? Что обычно дарите своим девушкам и парням? Я обожаю валентинки», - подписала фотографию ростовчанка.



Многие подписчики оценили ее публикацию, отметив, что Мария находится в хорошей физической форме.



Стоит отметить, что ростовская модель Playboy регулярно радует своих поклонников эротическими снимками. Мария Лиман снялась для календаря Playboy на 2017 год. Уроженка Ростова-на-Дону украсила февраль. Красавица завоевала корону в престижном Международном конкурсе красоты Miss World Next Top Model Russia 2015, который проходил на сцене Кремлевского дворца. В Болгарии на конкурсе «Супермодель Вселенной-2015» ростовчанка получила титул «2-я Вице-Мисс».