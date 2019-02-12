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Модель Playboy из Ростова поздравила подписчиков с Днем святого Валентина «горячим» фото

Модель Playboy из Ростова поздравила подписчиков с Днем святого Валентина «горячим» фото
Известная модель Playboy из Ростова поздравила подписчиков с Днем святого Валентина «горячим» фото. Снимок Мария Лиман разметила у себя в «Инстаграме».

«Знаю, праздник не наш, но все равно обожаю День святого Валентина. Почему бы лишний раз не напомнить своим близким, как они дороги? Что обычно дарите своим девушкам и парням? Я обожаю валентинки», - подписала фотографию ростовчанка.

Многие подписчики оценили ее публикацию, отметив, что Мария находится в хорошей физической форме.

Стоит отметить, что ростовская модель Playboy регулярно радует своих поклонников эротическими снимками. Мария Лиман снялась для календаря Playboy на 2017 год. Уроженка Ростова-на-Дону украсила февраль. Красавица завоевала корону в престижном Международном конкурсе красоты Miss World Next Top Model Russia 2015, который проходил на сцене Кремлевского дворца. В Болгарии на конкурсе «Супермодель Вселенной-2015» ростовчанка получила титул «2-я Вице-Мисс».

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