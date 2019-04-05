Модель из Ростова Анастасия Костенко поделилась фото пятилетней давности



Ростовчанка Анастасия Костенко показала старое фото, где она позирует в коротком джинсовом платье. Девушка нашла в архивах кадр, сделанный пять лет назад в Ростове-на-Дону.



Под фото она написала, что думает либо обрезать волосы на 15 сантиметров, либо продолжить их отращивать. По этому поводу мнение поклонников разделилось. Однако, они сошлись на том, что Костенко выглядит отлично.



- Наша обворожительная Настя! Как же это прекрасно, когда сочетается скромность, красота и мудрость в одной хрупкой девушке, - прокомментировала подписчица с ником teteva2017.



Анастасия действительно хорошо выглядит. Она надела стильное джинсовое платье, юбка которого приподнялась от порыва ветра. На руке у неё несколько браслетов, включая тонкую жемчужную нить.