Наняла стилиста: фолловеры оценили новый образ ростовчанки Анастасии Костенко



Подписчики поздравили уроженку Ростова Анастасию Костенко с появлением стилиста. По мнению фолловеров, девушка стала лучше одеваться.



Ранее на модель постоянно сыпались негативные комментарии по поводу её нарядов. Пользователи неустанно перемывали ей кости, обсуждая каждый предмет одежды. При этом девушка, в основном, не обращала внимания на хейтеров. Иногда она не выдерживала и давала им отпор. Анастасия писала, что людям стоит сосредоточить внимание на себе, а не обсуждать внешних вид тех, с кем они даже не знакомы.



В последнее время многие фолловеры пишут, что ростовчанка стала лучше выглядеть. Они предполагают, что девушка либо нашла себе стилиста, либо пересмотрела взгляды на свои наряды.



Недавно Анастасия поделилась новым фото с фотосессии, и подписчики сошлись на том, что выглядит модель стильно: «Анастасия, ваш образ всегда столь аристократичен! Приятно смотреть!», «Туфли с аксессуарами очень стильно подобраны».



Последний свой пост она посвятила подборке украшений для матери и ребёнка. Девушка дала несколько советов относительно выбора кулонов и серёжек.

