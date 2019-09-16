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Уроженка Ростова Анастасия Костенко дала ответ хейтерам по поводу своей беременности

Уроженка Ростова Анастасия Костенко дала ответ хейтерам по поводу своей беременности
Модель из Ростова-на-Дону Анастасия Костенко расставила все дочки над «i» по поводу своей беременности. Дело в том, что нашлись хейтеры, которые сомневались в положении девушки.

Анастасия и её муж Дмитрий Тарасов объявили миру о второй беременности ростовчанки в начале сентября. После этого модель перестала выкладывать фото, где виден её животик. Тогда подписчики решили, что Костенко то ли уже родила, то ли публикует старые снимки.

Вскоре девушке надоело читать постоянные едкие комментарии, и она выложила в «сторис» кадр с округлившимся животом. Она пояснила, что на фото многое решает ракурс съёмки и правильно подобранная одежда. В качестве доказательства она даже показала несколько примеров: в одном наряде интересное положение Анастасии отлично видно, а в другом — уже нет.

Хоть у пары Костенко и Тарасова хватает ненавистников, всё же большая часть людей поддерживает их. Фолловеры оставляют сотни комментариев с комплиментами Анастасии, говоря, что, забеременев, она стала намного красивее. Многие уверены, что у неё родится мальчик, хотя супруги держат пол будущего малыша в тайне.

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