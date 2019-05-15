Подписчики уверены, что ростовчанка Анастасия Костенко «рисует» себе ноги в фотошопе



Подписчики ростовчанки Анастасии Костенко обвиняют её в использовании фотошопа. Такие разговоры начались после того, как девушка недавно выложила новую фотографию в «Инстаграме». В кадре она позирует в лёгком голубом платье, на ногах — туфли на тонком каблуке.



Некоторые подписчики пишут в комментариях, что Анастасия «подрисовала» свои ноги, чтобы сделать их на фото длиннее и тоньше. Ноги действительно выглядят немного странно, даже нельзя с первого раза сказать, что с ними не так.



В противовес недоброжелателям нашлось много тех, кто поддержал ростовчанку. Они сказала ей не обращать внимания на злые комментарии и отметили, что она очень хорошо выглядит. Некоторые даже попросили у неё совета по поводу поддержания спортивной фигуры и осанки.



В подписи к посту Костенко написала, что стала снова заниматься спортом и села за руль автомобиля. К тому же она уже два раза окуналась в бочку с ледяной водой — в общем, серьёзно взялась за своё здоровье.

