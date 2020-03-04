Мнение учёных: большинство преступников-подростков страдают психическими расстройствами



Большинство правонарушений в подростковой среде совершается несовершеннолетними с психическими расстройствами. Так считает доцент кафедры психиатрии Ростовского государственного медицинского университета Максим Дмитриев. Проблему подростковой преступности обсудили во время круглого стола 5 марта.



Принято считать, что на правонарушение подростков толкает среда, в которой они растут, прежде всего, - семья. Как правило, если родители не уделяют внимание ребёнку и тем более злоупотребляют алкоголем или наркотиками, подросток предоставлен сам себе. В этой ситуации он легче всего попадает под дурное влияние. Однако, по мнению учёного, это далеко не всегда так.

- Следовало бы разделить, кто совершает преступления: являются ли эти правонарушители психически здоровыми или психически больными, - отметил Максим Дмитриев. - Я проанализировал несколько научных исследований разных лет из разных стран бывшего СССР. Возникает парадоксальная ситуация: правонарушения, которые совершаются психически здоровым ребёнком на постоянной основе или периодически, колеблются в пределах 29-30%. А преступления, которые совершаются подростками, имеющими психические расстройства, составляют от 34 до 88%, причём на регулярной основе.



Психиатр считает, что показательна в данном случае статистика военкоматов. На протяжении последних 10 лет психические расстройства находятся на третьем месте среди причин непригодности к прохождению военной службы. То есть каждый 5-10-й призывник в нашей стране имеет такое психическое расстройство, при котором ему нельзя доверить оружие.



При этом значительный рост биполярных расстройств отмечается по всему миру, не только в России. В связи с этим к решению проблемы подростковой преступности следует подходить иначе, уверен представитель медицинского сообщества.

- Психологические расстройства, которые впоследствии приводят к девиантному поведению, можно выявить в раннем детстве. Но большинство родителей, даже если замечают нестандартное поведение своего ребёнка, наотрез отказываются признавать наличие какой-либо проблемы, - добавил Дмитриев.



Его слова подтвердила заведующая сектором воспитательной работы и дополнительного образования Министерства образования Ростовской области Елена Браславская.

- С такой проблемой мы действительно сталкиваемся. Родители не хотят показывать ребёнка специалисту, отрицая проявление каких-то отклонений, - отметила специалист Минобра.







Присутствовавшая на круглом столе старший инспектор отдела процессуального контроля следственного управления СК РФ по Ростовской области Ирина Айдинова, рассказала, что основные преступления, совершаемые подростками, – это грабежи, разбои, кражи. Связано это, прежде всего, с низким материальным положением.

- Подростки хотят получить всё и сразу: телефоны, планшеты, наушники… Из-за этого идут на преступления, чтобы получить то, что им не может дать семья или не могут заработать сами в силу своего возраста, - добавила Ирина Айдинова.



При этом особую обеспокоенность органов вызывают дети, совершившие правонарушение до достижения 14 лет. Привлечь к ответственности их по закону нельзя. Но с ними необходимо работать, чтобы по достижении определённого возраста они вновь не совершили преступление.

- Подростковая преступность – это преступность завтрашнего дня, - отметила Айдинова. – Поэтому таким детям нужно уделять внимание, направлять в правильное русло.