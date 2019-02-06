В Ростовской области обсудили проблемы подростковой жестокости





В Шахтах обсудили проблемы подростковой жестокости. Участниками общегородского родительского собрания стали директора школ, родители, депутаты городской думы и представители общественности.



Встречу посетила председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по связям с общественными объединениями и молодежной политике Екатерина Стенякина.

- По информации Генеральной прокуратуры России, Ростовская область переместилась с 13-го на 11-е место рейтинга по количеству негативных проявлений в подростковой среде, - отметила депутат. - Взрослым есть о чем задуматься. Прежде всего, об условиях, в которых растут наши дети, проявить заботу об их безопасности и гармоничном развитии личности.



Участники мероприятия обсудили участившиеся случаи подростковой жестокости. К ним относятся не только травля одноклассников, но и жестокое обращение с животными, демонстрация издевательств над сверстниками в Интернете.



Как отметил заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Петр Серов, в Ростовской области 1 188 уполномоченных по правам ребенка в школах, более тысячи школьных служб медиации, 21 центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

- Если эти ведомства не будут относиться к работе формально, а подключатся к взаимодействию с родителями и педагогами, то результат не заставит себя ждать – дети, находящиеся в группе риска, почувствуют внимание, заботу и найдут для себя верный путь, - отметил Серов.



Между тем участники совещания сошлись во мнении, что жестокость порождает жестокость, поэтому нельзя применять карательные меры по отношению к подросткам. Среди методов работы с подростками предложили такие, как погружение в творческую среду, занятия спортом, коллективное общение со сверстниками на природе, личный пример и авторитет родителей.



Завершая встречу, Екатерина Стенякина предложила использовать формат общегородского родительского собрания не только в Шахтах, но и в других городах Ростовской области.