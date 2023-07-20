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В Ростове с набережной в Дон неизвестные сливают жидкость рыжего цвета: видео

В Ростове с набережной в Дон неизвестные сливают жидкость рыжего цвета: видео
Ростовчане стали свидетелями слива нечистот в реку Дон. Кадры слива грязной жидкости горожане опубликовали в соцсетях 20 июля.

По словам местных жителей, в реку Дон сливают отходы. На видео показано, что жидкость грязно-рыжего цвета стекает прямо в водоем. Горожане уверены, что слив организовал ресторан на Береговой, 10.

- Как думаете, что это может быть? - задались вопросом ростовчане.

По какой причине случился выброс отходов, пока не известно. Вероятно, некоторое время горожанам следует воздержаться от купания и рыбалки в Дону.

Напомним, в июне уже случалась похожая ситуация. Неизвестные сливали в водоем жидкость красного цвета. Позднее выяснилось, что компания, которая занимается производством полиэтиленовых пакетов, сбрасывала в реку пищевой краситель.
Фото: СоцСети
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