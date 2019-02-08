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Василий Голубев раскритиковал работу министра ЖКХ Ростовской области

Василий Голубев раскритиковал работу министра ЖКХ Ростовской области
Губернатор Ростовской области остался недоволен работой министра ЖКХ Андрея Майера. Такое мнение глава региона выразил на подведении итогов работы министерства жилищно-коммунального хозяйства.

В своем докладе Майер сообщил, что до конца 2024 года в Ростовской области нужно благоустроить 622 общественные территории. Главе региона показалось, что это слишком много, а значит, и реализация проекта будет выполнена некачественно.

- Цифры напряженные, а значит, может пострадать качество, - предупредил Василий Голубев. - Тем более что к качеству исполнения программы в 2018 году уже имеется ряд серьёзных вопросов.

Глава донского региона потребовал от министра ЖКХ взять под личный контроль реализацию таких проектов, как «Экология», «Жилье и городская среда», а также «Цифровая экономика».

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