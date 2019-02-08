Василий Голубев раскритиковал работу министра ЖКХ Ростовской области



Губернатор Ростовской области остался недоволен работой министра ЖКХ Андрея Майера. Такое мнение глава региона выразил на подведении итогов работы министерства жилищно-коммунального хозяйства.



В своем докладе Майер сообщил, что до конца 2024 года в Ростовской области нужно благоустроить 622 общественные территории. Главе региона показалось, что это слишком много, а значит, и реализация проекта будет выполнена некачественно.



- Цифры напряженные, а значит, может пострадать качество, - предупредил Василий Голубев. - Тем более что к качеству исполнения программы в 2018 году уже имеется ряд серьёзных вопросов.



Глава донского региона потребовал от министра ЖКХ взять под личный контроль реализацию таких проектов, как «Экология», «Жилье и городская среда», а также «Цифровая экономика».