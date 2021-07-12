Министр обороны РФ прибыл с инспекцией в Ростов

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в Южный военный округ. Глава военного ведомства с 14 июля проведет проверку состояния частей и соединений в Ростове и на прилегающей территории.Сергей Шойгу посетит с инспекцией мотострелковую дивизию и заслушает доклад командующего войсками ЮВО о ходе боевой подготовки военных объединений, расположенных на территории округа. Как сообщили в Минобороны России, особое внимание генерал уделит темпам развития социнфраструктуры гарнизонов Ростовской области.Министр обороны РФ также проверит ход выполнения ГОЗ (гособоронзаказ) «Роствертолом», который производит военные вертолеты.Глава военного ведомства России ранее уже приезжал с инспекцией в войска ЮВО. В июне 2021 года Сергей Шойгу проверял ход строительства новых пунктов базирования Каспийской флотилии.