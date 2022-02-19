В Ростовской области назначили министра строительства и архитектуры

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В Ростовской области назначили министра строительства, архитектуры и территориального развития. Об этом сообщили в правительстве региона.Губернатор Василий Голубев 22 февраля подписал указ о том, что должность займет 42-летний Юрий Сильвестров. В свои полномочия он вступит уже на следующие сутки.Сам Сильвестров родился в Республике Азербайджан. Он окончил Волгодонский институт Южно-Российского государственного технического университета (НПИ) по специальности «Инженер». С 2015 года находился на посту государственного инспектора в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора.