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Медики вылечили от COVID-19 еще 289 жителей Ростовской области

Медики вылечили от COVID-19 еще 289 жителей Ростовской области
В Ростовской области растет число людей, поборовших коронавирус. За сутки с 9 по 10 марта медики вылечили 289 человек. Всего за период пандемии вирус побороли 66 478 дончан.

Вместе с тем ежедневный прирост инфицированных значительно снизился. За последние 24 часа специалисты зафиксировали 258 случаев заражения - на 87 меньше, чем месяц назад. Общее количество людей с диагнозом «коронавирус» достигло 75 748.

В стационарах получают лечение 1 679 пациентов, из которых 158 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. К сожалению, врачам удается спасти не всех. За прошедшие сутки инфекция забрала жизни 13 человек. Всего с начала пандемии скончались 3 242 пациента ковидных госпиталей. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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