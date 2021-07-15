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Медики вылечили от COVID-19 еще 288 жителей Ростовской области

Медики вылечили от COVID-19 еще 288 жителей Ростовской области
В Ростовской области от коронавируса вылечили еще 288 человек. По данным на 16 июля, всего с начала пандемии опасную болезнь поборол 92 731 человек.

В стационарах находятся 2 650 человек. Из них 30 подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ. Эти пациенты не могут дышать самостоятельно. Они получают кислород с помощью трахейных трубок. Чтобы такие пациенты не испытывали боли или дискомфорта, их ввели в медикаментозную кому. Еще 237 человек получают кислород через специальные мундштуки и маски.

Увеличилось и количество заболевших. За последние сутки вирус подхватили 330 человек, а общее число инфицированных составило 104 020 человек. По информации областного правительства, 4 918 из них скончались от тяжелых последствий.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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