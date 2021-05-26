Медики вылечили от коронавируса еще 156 человек в Ростовской области

С начала пандемии медики вылечили от коронавируса 83 789 человек. Из них 156 побороли опасную инфекцию за сутки с 27 по 28 мая.В стационарах получают лечение 1 264 пациента. Из них 15 подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ. Они не могут дышать самостоятельно, и получают кислород с помощью трахейных трубок. К такому способу врачи прибегают только в крайних случаях, когда не могут помочь людям иначе. Чтобы пациенты не чувствовали боль или дискомфорт, их вводят в медикаментозную кому. Врачи оценивают состояние таких больных как тяжелое. Еще 135 получают кислород с помощью специальных масок и мундштуков.За последние сутки медики зафиксировали 182 случая инфицирования COVID-19. С начала пандемии число зараженных достигло 93 655 человек, из которых 4 404 скончались от тяжелых последствий. По информации областного правительства, за прошедшие сутки не стало 14 дончан в возрасте от 27 до 85 лет.